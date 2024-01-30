Валиева и другие фигуристы навсегда останутся для россиян чемпионами — Песков
13:32 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне всегда будут считать Камилу Валиеву и других фигуристов олимпийскими чемпионами, какие бы решения ни принимали международные спортивные организации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Спортсменка входила в состав сборной России, которая стала победителем командного турнира на Олимпиаде в Пекине. После решения CAS команда была лишена 20 баллов и переместилась на третье место.
«По возвращении из Китая — с Олимпиады — мы этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, ни принимались», — подчеркнул представитель Кремля.
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