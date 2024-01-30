0
0
95
НОВОСТИ

Валиева и другие фигуристы навсегда останутся для россиян чемпионами — Песков

13:32 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне всегда будут считать Камилу Валиеву и других фигуристов олимпийскими чемпионами, какие бы решения ни принимали международные спортивные организации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Спортсменка входила в состав сборной России, которая стала победителем командного турнира на Олимпиаде в Пекине. После решения CAS команда была лишена 20 баллов и переместилась на третье место.

«По возвращении из Китая — с Олимпиады — мы этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, ни принимались», — подчеркнул представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 30.01.2024
По итогам 2023 года госдолг Украины составил порядка 85% от ВВП
0
12
14:00 30.01.2024
Курилы — это РФ, Москве «глубоко наплевать» на чувства японцев по этому поводу — Медведев
0
53
13:31 30.01.2024
Общественная палата Москвы приняла решение о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами
0
106
13:20 30.01.2024
Российские банки в 2023 году получили рекордные 3,3 трлн руб. чистой прибыли — ЦБ
0
120
13:05 30.01.2024
США готовы вернуть Турцию в программу по F-35 при решении вопроса с С-400 — Нуланд
0
134
13:00 30.01.2024
Кабмин РФ установил квоты на ввоз семян из недружественных стран
0
149
12:32 30.01.2024
Сборной России присудили третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине
0
208
12:20 30.01.2024
США не выводят войска из Сирии — Нуланд
0
209
12:05 30.01.2024
Необходимо использовать национальные валюты в расчетах между странами БРИКС — шерпа Китая
0
219
12:00 30.01.2024
Пять человек погибли и четверо пострадали в массовом ДТП в Оренбургской области
0
214

Возврат к списку