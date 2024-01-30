Курилы — это РФ, Москве «глубоко наплевать» на чувства японцев по этому поводу — Медведев
14:00 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ не против мирного договора с Японией при условии, что Курилы — это не спорная территория, это Россия, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на заявление премьера Японии Фумио Кисиды о возможности мирного решения «при обсуждении Курил и сохранении санкций».
«Что ж, никто не против мирного договора при понимании того, что „территориальный вопрос“ закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда», — написал Медведев на своей странице ВКонтакте. «Нам глубоко наплевать на „чувства японского народа“ по так называемым Северным территориям. Это не „спорные территории“, это — Россия», — подчеркнул он.
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