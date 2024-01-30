Общественная палата Москвы приняла решение о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами
13:31 30.01.2024
Представители столичной Общественной палаты приняли решение создать в Москве Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России. «Предлагается принять решение о создании Общественного штаба по наблюдения за выборами президента РФ в городе Москве в 2024 году, а также утвердить руководителя и заместителей руководителя штаба», – заявил на заседании председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. Решение было принято единогласно. Главой штаба по наблюдению за выборами в столице в 2024 году избрали председателя комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадима Ковалева. Его заместителями избраны Илья Массух и Александр Асафов. Кроме того, Илью Массух избрали и главой электронного штаба.
Напомним, выборы президента РФ состоятся 15-17 марта. Представители Общественной палаты Москвы традиционно с 2013 года участвуют в процессе наблюдения за ходом голосования, направляя на избирательные участки своих представителей, а также отслеживая ситуацию около урн при помощи системы видеонаблюдения. Вадим Ковалев с 2019 года руководит корпусом наблюдателей Общественной палаты и был одним из организаторов процесса их обучения.
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