ЕС ведет идеологическую войну против Венгрии — Орбан

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз в последние годы ведет идеологическую войну против Будапешта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому журналу Le Point.

«ЕС в последние годы вел идеологическую войну против Венгрии и постоянно пытался нас шантажировать», — сказал он, добавив, что «Евросоюз все больше и больше движется к империализму».

По его словам, ЕС «все меньше походит на сообщество суверенных государств». «Какими бы ни были ваши права, закрепленные договорами, какие бы разумные аргументы вы ни выдвигали, ЕС пытается заставить вас участвовать в том, чего вы не желаете», — пояснил премьер-министр.

Орбан добавил, что «Венгрии приходится жить в этих условиях уже много лет».