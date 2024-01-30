Сбер выделил главные тренды 2023 года в сфере брокерского обслуживания

14:15

В Сбере проанализировали, как в прошлом году менялись предпочтения среднестатистического инвестора — клиента брокерского бизнеса. Главный вывод исследования – интерес россиян к фондовому рынку значительно вырос. Клиенты банка увеличили свои вложения почти на треть: объем активов на брокерских счетах в Сбере за год вырос с 1,15 до 1,64 трлн руб.

На российском фондовом рынке 2023 год прошел под знаком акций, которые быстро восстанавливались после резкого снижения в 2022 году. Инвесторы воспользовались этим трендом и нарастили долю акций в своих портфелях. На конец 2023 года доля акций в портфелях клиентов Сбера составила 48,5% (годом ранее – 39,6%). Объем средств, которые клиенты вложили в акции, за год увеличился почти вдвое и достиг 800 млрд руб.

Долговые бумаги в 2023 году выросли меньше: в них вложили 590 млрд руб. (+25% за год). Доля облигаций в портфелях клиентов Сбера на конец 2023 года составляла 36%.

Еще одним важным трендом стал рост интереса к биржевым паевым инвестиционным фондам (БПИФ). Стоимость вложенных в них средств за прошлый год выросла в 5 раз: с 12 до 60 млрд руб. Наибольшей популярностью на фоне увеличения ключевой ставки пользовались фонды денежного рынка. Такие фонды связаны с минимальным риском, при этом их доходность близка к уровню ключевой ставки. Выйти из них можно в любой момент без потери накопленного дохода. Ежемесячные обороты фонда денежного рынка SBMM на Мосбирже за год увеличились с 380 млн до 18 млрд руб., а стоимость чистых активов выросла в 55 раз и достигла 41 млрд руб.

«Изменения в составе инвестиционных портфелей наших клиентов объясняются главным образом хорошей динамикой акций, – отметила директор Управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова. – Рекордные дивиденды Сбера и других крупных компаний запустили активное восстановление российского рынка акций, который по итогам года прибавил более 45%. Дополнительную поддержку оказали высокие цены на нефть и восстановившаяся прибыль банков. Российские розничные инвесторы заметно нарастили свои вложения на фондовом рынке и стали одним из главных драйверов его роста. В 2024 году мы ожидаем, что возможно изменится соотношение классов активов в портфелях инвесторов, от фондов и коротких облигаций в сторону длинных бондов, но в целом, растущий тренд продолжится – частные инвесторы будут наращивать вложения в инструменты фондового рынка и во многом определять его динамику. На нашем рынке сохраняются хорошие перспективы – многие российские компании остаются недооцененными, а предстоящие дивидендные выплаты могут способствовать росту стоимости активов».