Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин заявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента РФ.

«В соответствии со статьей 44 ФЗ РФ о выборах президента РФ я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента РФ», — сказал Бабурин.