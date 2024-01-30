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НОВОСТИ

Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ

15:00 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин заявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента РФ.

«В соответствии со статьей 44 ФЗ РФ о выборах президента РФ я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента РФ», — сказал Бабурин.

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