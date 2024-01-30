НАТО может напрямую вмешаться в конфликт на Украине — американский эксперт

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боязнь украинского руководства потерпеть поражение в специальной военной операции толкает его к все более рискованным решениям, в том числе к ударам по объектам внутри России, что может спровоцировать жесткий ответ Москвы и более прямое вмешательство НАТО в конфликт. Такое мнение выразил американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер в колонке для журнала Time.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский уже идет на больший риск, чтобы переломить ход войны и сохранить свои политические позиции внутри страны, рассматривая нанесение более агрессивных ударов по целям внутри России», — написал Бреммер, заметив, что риск украинского руководства продиктован страхом из-за возможной приостановки помощи Запада. Далее он указал, что провокации со стороны Украины повлекут за собой жесткий ответ со стороны Москвы, что «сопряжено с риском возмездия со стороны [РФ], что приведет к более непосредственному вовлечению НАТО в конфликт».

Ни Североатлантический альянс, ни Россия, как подчеркнул аналитик, не заинтересованы в эскалации. Однако, замечает Бреммер, «войны живут своей жизнью», особенно когда один из ключевых участников конфликта, в данном случае Зеленский, «становится непредсказуемым фактором, за которым надо следить».