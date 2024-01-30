НАТО может напрямую вмешаться в конфликт на Украине — американский эксперт
15:12 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боязнь украинского руководства потерпеть поражение в специальной военной операции толкает его к все более рискованным решениям, в том числе к ударам по объектам внутри России, что может спровоцировать жесткий ответ Москвы и более прямое вмешательство НАТО в конфликт. Такое мнение выразил американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер в колонке для журнала Time.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский уже идет на больший риск, чтобы переломить ход войны и сохранить свои политические позиции внутри страны, рассматривая нанесение более агрессивных ударов по целям внутри России», — написал Бреммер, заметив, что риск украинского руководства продиктован страхом из-за возможной приостановки помощи Запада. Далее он указал, что провокации со стороны Украины повлекут за собой жесткий ответ со стороны Москвы, что «сопряжено с риском возмездия со стороны [РФ], что приведет к более непосредственному вовлечению НАТО в конфликт».
Ни Североатлантический альянс, ни Россия, как подчеркнул аналитик, не заинтересованы в эскалации. Однако, замечает Бреммер, «войны живут своей жизнью», особенно когда один из ключевых участников конфликта, в данном случае Зеленский, «становится непредсказуемым фактором, за которым надо следить».
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать