ФПК изменила порядок действий при обнаружении животных без владельцев в поездах

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФПК изменила порядок действий при обнаружении на территории своих подразделений и в поездах дальнего следования животных без владельцев. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«ФПК изменила порядок действий при обнаружении на территории своих подразделений и в поездах дальнего следования животных без владельцев. При обнаружении безнадзорного животного в поезде работники поездной бригады примут все необходимые меры, чтобы найти владельцев [.....] Если обнаружить владельца так и не удастся, то животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции, где передадут дежурным сотрудникам вокзала», — говорится в сообщении.