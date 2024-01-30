Еврокомиссия пока не имеет механизма передачи Киеву доходов от активов РФ
16:12 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия приветствует утверждение странами ЕС предложения о переводе доходов от реинвестирования замороженных активов России на отдельный счет для последующего перевода этих средств в бюджет ЕС, но никакого механизма передачи этих денег Украине пока не разработано и сроки для его создания не установлены, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
«Да, мы приветствуем, что страны ЕС достигли принципиального соглашения по этому предложению. Теперь мы ждем формального утверждения по письменной процедуре [Советом ЕС]. Цель этого предложения в том, чтобы доходы от реинвестирования этих активов были переданы в бюджет ЕС и были использованы для Украины. Еврокомиссия работает над тем, чтобы подготовить следующие шаги. Никакого точного тайминга пока нет», — заявил он.
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