Израилю понадобится как минимум весь 2024 год для ликвидации угрозы ХАМАС — Bloomberg
16:32 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полная ликвидация угрозы со стороны палестинского движения ХАМАС займет весь 2024 год или даже больше. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного сотрудника военной разведки Израиля.
По его словам, Израилю «еще много месяцев» предстоит достигать своих целей: уничтожать военные базы, подземные туннели и хранилища оружия и боеприпасов ХАМАС. По словам сотрудника разведки, «на это уйдет весь 2024 год, а возможно, и больше». Как отмечает Bloomberg, из порядка 35 тыс. бойцов ХАМАС было ликвидировано около 9 тыс. человек.
Сотрудник военной разведки также отметил, что военные Израиля пока не ликвидировали командный состав двух оставшихся бригад ХАМАС — одной в центре Газы и другой в городе Рафах. Во главе каждой бригады стоят от 70 до 150 командиров, и, по словам офицера, их ликвидация или захват в плен «крайне важны» для уничтожения всех подразделений палестинских радикалов, добавил он.
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