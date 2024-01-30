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НОВОСТИ

Правительство Венгрии не будет торопить парламент с приемом Швеции в НАТО — Сийярто

17:12 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии не будет предлагать парламенту провести внеочередное заседание для ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с журналистами после переговоров с коллегой из Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни, прибывшим с визитом в Будапешт.

Глава МИД отметил, что до начала весенней сессии парламента в конце февраля осталось совсем немного времени. «Поэтому я не вижу никаких причин для созыва внеочередного заседания», — сказал Сийярто, отвечая на вопрос о перспективах одобрения венгерскими депутатами шведской заявки в НАТО. Министр добавил, что следует дождаться начала сессии и посмотреть, на какой день руководство парламента назначит голосование по ратификации документов о приеме Швеции в Североатлантический альянс.

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