РФ достигла 100% импортозамещенности в строительстве военных кораблей — Евтухов

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия достигла полного импортозамещения в строительстве кораблей для Военно-морского флота (ВМФ). Об этом журналистам сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«В строительстве кораблей для ВМФ России мы достигли 100% импортозамещенности. Сегодня никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу кораблей», — сказал Евтухов.