Предмет «труд» в школах включит в себя пять обязательных модулей и три по выбору

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предмет «труд», который вернется в российские школы с 1 сентября, включит в себя пять обязательных модулей и три вариативных, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Федеральная рабочая программа по учебному предмету „труд (технология)“ на уровне основного общего образования имеет модульную структуру, состоящую из инвариантных модулей (обязательных для изучения), вариативных модулей (по выбору)», — говорится в сообщении.

В число обязательных войдут модули «Производство и технологии», «Технологии обработки и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3-D моделирование, прототипирование, макетирование». К модулям по выбору относятся «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство».