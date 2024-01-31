Предмет «труд» в школах включит в себя пять обязательных модулей и три по выбору
17:12 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предмет «труд», который вернется в российские школы с 1 сентября, включит в себя пять обязательных модулей и три вариативных, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«Федеральная рабочая программа по учебному предмету „труд (технология)“ на уровне основного общего образования имеет модульную структуру, состоящую из инвариантных модулей (обязательных для изучения), вариативных модулей (по выбору)», — говорится в сообщении.
В число обязательных войдут модули «Производство и технологии», «Технологии обработки и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3-D моделирование, прототипирование, макетирование». К модулям по выбору относятся «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство».
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