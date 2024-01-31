Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Тропарево-Никулине
18:47 31.01.2024
В столичном районе Тропарево-Никулино создается комфортная городская среда, а также улучшается социальная и транспортная инфраструктура. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, например, начали работать новые станции метро «Тропарево» и «Озерная», а также шесть новых маршрутов наземного транспорта. «Благоустроили участок Ленинского проспекта и парк Летчиков-испытателей, а также 47 детских и 15 спортивных площадок», – сообщил также глава города у себя в Telegram-канале.
Градоначальник также напомнил об открытии академии спорта «Плейпарк» с крытыми теннисными кортами и полями для футбола. Также действуют учебно-тренировочный комплекс академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и спорткомплекс с ледовой ареной в Олимпийской деревне. Как отмечает Собянин, в муниципалитете появилось больше медицинских и образовательных учреждений. Например, открыта новая детская поликлиника и обновленное головное здание поликлиники №8, а на улице Академика Анохина – школа. «Сейчас строится корпус школы №1329 для 400 ребят на ул. Никулинская» – сообщил Собянин.
Отметим также, что выполнение городской программы «Мой район» позволило благоустроить в Тропарево-Никулине 32 двора, 47 детских и 15 спортивных площадок.
НОВОСТИ
- 18:30 31.01.2024
- К марту Киев получит от ЕС лишь половину от обещанных ранее боеприпасов - Боррель
- 18:20 31.01.2024
- Почти все претензии Киева к РФ по конвенции о финансировании терроризма суд ООН счел беспочвенными
- 17:45 31.01.2024
- Летняя цифровая школа Сбера победила в конкурсе IT HR Awards 2024
- 17:40 31.01.2024
- Надо отодвинуть линию фронта на расстояние, которое обезопасит территорию РФ — Путин
- 17:30 31.01.2024
- Ил-76 с украинскими пленными был сбит американской системой Patriot — Путин
- 17:12 31.01.2024
- Предмет «труд» в школах включит в себя пять обязательных модулей и три по выбору
- 17:00 31.01.2024
- МО РФ заявило о возвращении 195 российских военнослужащих взамен 195 пленных военных ВСУ
- 16:32 31.01.2024
- Залужный пока останется на своем посту, но решение о его отставке уже принято — WP
- 16:12 31.01.2024
- Командующий КСИР заявил, что Иран не боится войны и не оставит угрозы США без ответа
- 16:00 31.01.2024
- Счетная палата РФ по итогам 2023 г. выявила нарушения более чем на 2 трлн руб.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать