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Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Тропарево-Никулине

18:47 31.01.2024

В столичном районе Тропарево-Никулино создается комфортная городская среда, а также улучшается социальная и транспортная инфраструктура. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, например, начали работать новые станции метро «Тропарево» и «Озерная», а также шесть новых маршрутов наземного транспорта. «Благоустроили участок Ленинского проспекта и парк Летчиков-испытателей, а также 47 детских и 15 спортивных площадок», – сообщил также глава города у себя в Telegram-канале.

Градоначальник также напомнил об открытии академии спорта «Плейпарк» с крытыми теннисными кортами и полями для футбола. Также действуют учебно-тренировочный комплекс академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и спорткомплекс с ледовой ареной в Олимпийской деревне. Как отмечает Собянин, в муниципалитете появилось больше медицинских и образовательных учреждений. Например, открыта новая детская поликлиника и обновленное головное здание поликлиники №8, а на улице Академика Анохина – школа. «Сейчас строится корпус школы №1329 для 400 ребят на ул. Никулинская» – сообщил Собянин.

Отметим также, что выполнение городской программы «Мой район» позволило благоустроить в Тропарево-Никулине 32 двора, 47 детских и 15 спортивных площадок.

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