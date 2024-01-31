К марту Киев получит от ЕС лишь половину от обещанных ранее боеприпасов - Боррель
18:30 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз передаст Украине с февраля 2023 года по март 2024 года около 500 тысяч артиллерийских боеприпасов вместо обещанного 1 млн. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе.
«В прошлом году ЕС и страны-члены обязались доставить Украине 1 млн снарядов в течение одного года. По последней информации из стран-членов, и эти цифры меняются ежедневно, с марта прошлого года и до сих пор мы доставили 330 тыс. снарядов, это одна третья от нашей цели. Я ожидаю, что к марту будет доставлено еще 200 тыс., общее количество достигнет 530 тыс., что чуть больше 50% от цели», — сказал Боррель.
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