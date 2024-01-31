Швейцария решила поддержать и другие санкции из 12-го пакета ЕС против России

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцария, поддержавшая в декабре прошлого года часть санкций из 12-го пакета Евросоюза против России, с 1 февраля присоединяется к другим санкционным мерам из этого перечня. Об этом сообщило швейцарское правительство — Федеральный совет.

Правительство напомнило, что 22 декабря министерство экономики «расширило в рамках своей компетенции санкционный режим Швейцарии в отношении 147 лиц и организаций». На заседании 31 января Федеральный совет «решил воспринять другие меры из 12-го пакета санкций ЕС», говорится в сообщении.