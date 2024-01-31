Директор ФБР США заявил о раскрытии операции, якобы, китайских хакеров
20:35 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США раскрыли операцию, в рамках которой китайские хакеры якобы пытались внедриться в американские компьютерные системы для подготовки возможного вывода из строя важнейшей инфраструктуры в стране в случае конфликта. Такую версию изложил директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей.
«Как раз сегодня утром мы объявили об операции, в рамках которой мы и наши партнеры идентифицировали сотни роутеров, взятых под контроль хакерской группировкой под названием Volt Typhoon, финансируемой властями КНР», — утверждал он на слушаниях в специальном комитете по Китаю Палаты представителей Конгресса США. Они посвящены противодействию властей США хакерам из КНР.
«Вредоносное программное обеспечение Volt Typhoon позволяло Китаю среди прочего скрывать предоперационную разведку и использование сетей для действий против жизненно важной инфраструктуры, такой как наша связь, энергетика, транспорт, водоснабжение. Другими словами, это шаги, которые Китай делал для выявления и подготовки к уничтожению и повреждению гражданской инфраструктуры», — добавил Рей. По версии директора ФБР, китайские хакеры «нацеливаются на жизненно важную инфраструктуру» в США.
НОВОСТИ
- 19:25 31.01.2024
- Швейцария решила поддержать и другие санкции из 12-го пакета ЕС против России
- 18:47 31.01.2024
- Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Тропарево-Никулине
- 18:30 31.01.2024
- К марту Киев получит от ЕС лишь половину от обещанных ранее боеприпасов - Боррель
- 18:20 31.01.2024
- Почти все претензии Киева к РФ по конвенции о финансировании терроризма суд ООН счел беспочвенными
- 17:45 31.01.2024
- Летняя цифровая школа Сбера победила в конкурсе IT HR Awards 2024
- 17:40 31.01.2024
- Надо отодвинуть линию фронта на расстояние, которое обезопасит территорию РФ — Путин
- 17:30 31.01.2024
- Ил-76 с украинскими пленными был сбит американской системой Patriot — Путин
- 17:12 31.01.2024
- Предмет «труд» в школах включит в себя пять обязательных модулей и три по выбору
- 17:00 31.01.2024
- МО РФ заявило о возвращении 195 российских военнослужащих взамен 195 пленных военных ВСУ
- 16:32 31.01.2024
- Залужный пока останется на своем посту, но решение о его отставке уже принято — WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать