Директор ФБР США заявил о раскрытии операции, якобы, китайских хакеров

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США раскрыли операцию, в рамках которой китайские хакеры якобы пытались внедриться в американские компьютерные системы для подготовки возможного вывода из строя важнейшей инфраструктуры в стране в случае конфликта. Такую версию изложил директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей.

«Как раз сегодня утром мы объявили об операции, в рамках которой мы и наши партнеры идентифицировали сотни роутеров, взятых под контроль хакерской группировкой под названием Volt Typhoon, финансируемой властями КНР», — утверждал он на слушаниях в специальном комитете по Китаю Палаты представителей Конгресса США. Они посвящены противодействию властей США хакерам из КНР.

«Вредоносное программное обеспечение Volt Typhoon позволяло Китаю среди прочего скрывать предоперационную разведку и использование сетей для действий против жизненно важной инфраструктуры, такой как наша связь, энергетика, транспорт, водоснабжение. Другими словами, это шаги, которые Китай делал для выявления и подготовки к уничтожению и повреждению гражданской инфраструктуры», — добавил Рей. По версии директора ФБР, китайские хакеры «нацеливаются на жизненно важную инфраструктуру» в США.