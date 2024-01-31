Депутат Госдумы считает, что ужесточение нормативов ЦБ может закрыть доступ к ипотеке для небогатых

21:10

Важно, чтобы действия Центробанка по регулированию ипотечного рынка не снизили доступность ипотеки для небогатых заемщиков. Так депутат Госдумы Артем Кирьянов прокомментировал инициативы ЦБ. Ранее ЦБ ужесточил нормативы по ипотечным кредитам с показателем долговой нагрузки (ПДН) заемщика выше 50%.

«Пытаясь минимизировать недоказанные риски, очень важно не закрыть доступ к покупке квартиры тем, кто наиболее в этом нуждается, – цитирует «Комсомольская правда» Артема Кирьянова. – Минимальный уровень предельно допустимой долговой нагрузки в ипотеке имеют самые богатые заемщики, а заемщики победнее, особенно в регионах, имеют более высокий ПДН. Особенно это верно для ипотеки с господдержкой. Если всю поддержку получат богатые – это очень плохая бюджетная политика».