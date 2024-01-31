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НОВОСТИ

Депутат Госдумы считает, что ужесточение нормативов ЦБ может закрыть доступ к ипотеке для небогатых

21:10 31.01.2024

Важно, чтобы действия Центробанка по регулированию ипотечного рынка не снизили доступность ипотеки для небогатых заемщиков. Так депутат Госдумы Артем Кирьянов прокомментировал инициативы ЦБ. Ранее ЦБ ужесточил нормативы по ипотечным кредитам с показателем долговой нагрузки (ПДН) заемщика выше 50%.

«Пытаясь минимизировать недоказанные риски, очень важно не закрыть доступ к покупке квартиры тем, кто наиболее в этом нуждается, – цитирует «Комсомольская правда» Артема Кирьянова. – Минимальный уровень предельно допустимой долговой нагрузки в ипотеке имеют самые богатые заемщики, а заемщики победнее, особенно в регионах, имеют более высокий ПДН. Особенно это верно для ипотеки с господдержкой. Если всю поддержку получат богатые – это очень плохая бюджетная политика».

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