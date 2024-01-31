В Белом доме рассказали, кто мог совершить нападение на базу США в Иордании

22:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведка США пришла к выводу, что недавний удар по американским войскам в Иордании нанесла сеть «Исламское сопротивление Ирака». Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы считаем, что нападение в Иордании было спланировано, обеспечено ресурсами и проведено зонтичной группировкой под названием „Исламское сопротивление Ирака“, в которую входит ряд группировок, включая „Катаиб Хезболлах“, — сказал он.