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НОВОСТИ

В Белом доме рассказали, кто мог совершить нападение на базу США в Иордании

22:03 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведка США пришла к выводу, что недавний удар по американским войскам в Иордании нанесла сеть «Исламское сопротивление Ирака». Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы считаем, что нападение в Иордании было спланировано, обеспечено ресурсами и проведено зонтичной группировкой под названием „Исламское сопротивление Ирака“, в которую входит ряд группировок, включая „Катаиб Хезболлах“, — сказал он.

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