Путин обратился к российским банкам с призывом «заходить» в Донбасс и Новороссию
21:57 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские банки должны начать работу в Донбассе и Новороссии, не боясь санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего. То, чего боялись раньше — санкций, все уже случилось. Чего бояться-то?», сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии. «Надо заходить на эти территории активнее и работать там. Обращаюсь и к крупным нашим финансовым учреждениям», — добавил президент.
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