Путин обратился к российским банкам с призывом «заходить» в Донбасс и Новороссию

21:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские банки должны начать работу в Донбассе и Новороссии, не боясь санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего. То, чего боялись раньше — санкций, все уже случилось. Чего бояться-то?», сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии. «Надо заходить на эти территории активнее и работать там. Обращаюсь и к крупным нашим финансовым учреждениям», — добавил президент.