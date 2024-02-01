Силы ПВО РФ сбили 6 украинских беспилотников в Воронежской и Белгородской областях
09:00 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО России утром в четверг сбили 4 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Белгородской области и еще 2 беспилотника — в Воронежской, сообщили в Минобороны России.
«1 февраля около 06:30 [мск] пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (4 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей», — сообщили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 10:05 01.02.2024
- Минцифры ведет расследование инцидента со сбоем работы доменной зоны .RU
- 10:00 01.02.2024
- Генсек НАТО Столтенберг номинирован на Нобелевскую премию мира
- 09:32 01.02.2024
- Высокоточные управляемый ракеты GLSDB уже отправлены Украине - Нуланд
- 09:20 01.02.2024
- Залужного уволят до конца недели - CNN
- 09:05 01.02.2024
- Еврокомиссия должна защищать фермеров ЕС от Украины, а не наоборот — Орбан
- 22:30 31.01.2024
- ЕК готова бороться с ростом числа китайских электромобилей на европейском рынке
- 22:03 31.01.2024
- В Белом доме рассказали, кто мог совершить нападение на базу США в Иордании
- 21:57 31.01.2024
- Путин обратился к российским банкам с призывом «заходить» в Донбасс и Новороссию
- 21:10 31.01.2024
- Депутат Госдумы считает, что ужесточение нормативов ЦБ может закрыть доступ к ипотеке для небогатых
- 20:35 31.01.2024
- Директор ФБР США заявил о раскрытии операции, якобы, китайских хакеров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать