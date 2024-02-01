Силы ПВО РФ сбили 6 украинских беспилотников в Воронежской и Белгородской областях

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО России утром в четверг сбили 4 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Белгородской области и еще 2 беспилотника — в Воронежской, сообщили в Минобороны России.

«1 февраля около 06:30 [мск] пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (4 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей», — сообщили в ведомстве.