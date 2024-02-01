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НОВОСТИ

Залужного уволят до конца недели - CNN

09:20 01.02.2024 Источник: РБК

К концу текущей недели украинский президент Владимир Зеленский подпишет указ об увольнении главнокомандующего Валерия Залужного, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Зеленский, по словам собеседника телеканала, на собрании в своем офисе в понедельник, 29 января, сообщил о принятии решения об увольнении Залужного.

«Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от самих слухов [об увольнении Залужного]», — рассказал бывший украинский президент Петр Порошенко. Он выступил против увольнения Залужного.  РБК

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