Высокоточные управляемый ракеты GLSDB уже отправлены Украине - Нуланд
09:32 01.02.2024 Источник: Газета.Ru
Высокоточные управляемый ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) уже направляются в зону боевых действий на Украине. Об этом украинским СМИ заявила заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд.
«США продолжают оказывать Украине поддержку, в частности новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb, которые уже едут на фронт», — заявила Нуланд на пресс-конференции в Киеве.
Нуланд отметила, что помимо поставки новых дальнобойных высокоточных боеприпасов США будут помогать Украине восстанавливать оборонную промышленность для продолжения противостояния с Россией.
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла с визитом в Киев в среду, 31 января. Газета.Ru
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