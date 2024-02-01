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НОВОСТИ

Высокоточные управляемый ракеты GLSDB уже отправлены Украине - Нуланд

09:32 01.02.2024 Источник: Газета.Ru

Высокоточные управляемый ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) уже направляются в зону боевых действий на Украине. Об этом украинским СМИ заявила заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд.

«США продолжают оказывать Украине поддержку, в частности новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb, которые уже едут на фронт», — заявила Нуланд на пресс-конференции в Киеве.

Нуланд отметила, что помимо поставки новых дальнобойных высокоточных боеприпасов США будут помогать Украине восстанавливать оборонную промышленность для продолжения противостояния с Россией.

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла с визитом в Киев в среду, 31 января.  Газета.Ru

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