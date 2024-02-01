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НОВОСТИ

Минцифры ведет расследование инцидента со сбоем работы доменной зоны .RU

10:05 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры РФ проводит разбирательство по факту сбоя работы доменной зоны .RU, произошедшего 30 января. Об этом министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил журналистам в кулуарах форума Digital Almaty 2024.

«Минцифры ведет разбирательство», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что результаты будут опубликованы после завершения расследования.

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