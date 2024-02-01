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Россияне оплачивают безналичными способами две трети покупок — исследование

10:20 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне в магазинах рассчитываются преимущественно без использования наличных денег — на подобные способы оплаты приходится почти две трети покупок в торговых точках, сообщили ТАСС в пресс-службе IT-компании АТОЛ (разработчик технологий для обмена товарами и услугами, один из ведущих операторов онлайн-касс в России).

Аналитики компании проанализировали почти 200 млн чеков по совершенным в 2023 году покупкам в физических магазинах. «Почти две трети (64%) покупок в магазинах оплачиваются безналичными способами. Доля же оплат наличными деньгами составляет 36%», — рассказали агентству по итогам исследования.

По данным компании, средняя сумма покупки в 2023 году составила 690 рублей. В пресс-службе АТОЛ также отметили, что среди россиян все популярнее становится услуга отправки электронного чека. Так, получение электронного чека при покупках выбирали в 29,06% случаев, что на 6,8 процентного пункта больше, чем за 2022 год.

«Основная же часть продаж (70,94%) по-прежнему осуществляется с использованием бумажных чеков, позволяющих здесь и сейчас проверить состав и стоимость приобретаемых товаров», — добавили в компании.

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