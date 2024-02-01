Россияне оплачивают безналичными способами две трети покупок — исследование
10:20 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне в магазинах рассчитываются преимущественно без использования наличных денег — на подобные способы оплаты приходится почти две трети покупок в торговых точках, сообщили ТАСС в пресс-службе IT-компании АТОЛ (разработчик технологий для обмена товарами и услугами, один из ведущих операторов онлайн-касс в России).
Аналитики компании проанализировали почти 200 млн чеков по совершенным в 2023 году покупкам в физических магазинах. «Почти две трети (64%) покупок в магазинах оплачиваются безналичными способами. Доля же оплат наличными деньгами составляет 36%», — рассказали агентству по итогам исследования.
По данным компании, средняя сумма покупки в 2023 году составила 690 рублей. В пресс-службе АТОЛ также отметили, что среди россиян все популярнее становится услуга отправки электронного чека. Так, получение электронного чека при покупках выбирали в 29,06% случаев, что на 6,8 процентного пункта больше, чем за 2022 год.
«Основная же часть продаж (70,94%) по-прежнему осуществляется с использованием бумажных чеков, позволяющих здесь и сейчас проверить состав и стоимость приобретаемых товаров», — добавили в компании.
НОВОСТИ
- 10:05 01.02.2024
- Минцифры ведет расследование инцидента со сбоем работы доменной зоны .RU
- 10:00 01.02.2024
- Генсек НАТО Столтенберг номинирован на Нобелевскую премию мира
- 09:32 01.02.2024
- Высокоточные управляемый ракеты GLSDB уже отправлены Украине - Нуланд
- 09:20 01.02.2024
- Залужного уволят до конца недели - CNN
- 09:05 01.02.2024
- Еврокомиссия должна защищать фермеров ЕС от Украины, а не наоборот — Орбан
- 09:00 01.02.2024
- Силы ПВО РФ сбили 6 украинских беспилотников в Воронежской и Белгородской областях
- 22:30 31.01.2024
- ЕК готова бороться с ростом числа китайских электромобилей на европейском рынке
- 22:03 31.01.2024
- В Белом доме рассказали, кто мог совершить нападение на базу США в Иордании
- 21:57 31.01.2024
- Путин обратился к российским банкам с призывом «заходить» в Донбасс и Новороссию
- 21:10 31.01.2024
- Депутат Госдумы считает, что ужесточение нормативов ЦБ может закрыть доступ к ипотеке для небогатых
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать