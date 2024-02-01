Иностранные граждане не смогут владеть российскими новостными агрегаторами
10:32 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Закон, по которому иностранные граждане не смогут выступать владельцами российских новостных агрегаторов, вступил в силу. Теперь контрольный пакет акций (более 50%) в отечественных агрегаторах должен принадлежать гражданам России.
Кроме того, владеть новостным агрегатором в России не смогут: иностранное государство, международная организация, иностранное юридическое лицо или российское юридическое лицо с иностранным участием, а также иностранцы или граждане РФ, имеющие гражданство другого государства.
Закон также обязывает госведомства при работе с провайдерами хостинга использовать услуги только отечественных компаний. Роскомнадзор получил право вести реестр провайдеров хостинга. Кроме того, ведомство также обязано контролировать исполнение закона и в случае выявления нарушений направлять провайдерам хостинга требования по их устранению.
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