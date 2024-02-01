70% россиян выступают за запрет деятельности микрофинансовых организаций - опрос
11:05 01.02.2024 Источник: Интерфакс
Более двух третей россиян (70%) считают, что в России следует запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Результаты исследования показывают, что чаще всех в пользу такого запрета высказываются сограждане с ежемесячным доходом от 50 000 до 99 999 рублей (77%).
Основной аргумент сторонников запрета МФО сводится к тому, что в данной сфере действуют слишком много мошенников, а деньги взаймы должны выдаваться банками после тщательной проверки потенциального заемщика.
Согласно опросу, против запрета МФО высказываются 6% россиян, чаще всех сограждане до 34 лет (11%), обосновывая свою позицию стремлением обеспечить доступ к займам для всех граждан вне зависимости от их дохода. Почти каждый четвертый (24%) затрудняется определиться со своей позицией по данному вопросу.
НОВОСТИ
- 11:32 01.02.2024
- ЕС опасается столкновения с РФ в случае ее победы в конфликте с Украиной — WSJ
- 11:20 01.02.2024
- Большинство поляков хотят защиты приграничных районов Украины средствами ПВО НАТО — опрос
- 11:10 01.02.2024
- В ДНР появилось отделение Российского общества политологов
- 11:00 01.02.2024
- Бах призвал уважать решение CAS по делу Валиевой
- 10:45 01.02.2024
- Приложение СберБанк Онлайн скачали более 10 миллионов раз в RuStore
- 10:32 01.02.2024
- Иностранные граждане не смогут владеть российскими новостными агрегаторами
- 10:20 01.02.2024
- Россияне оплачивают безналичными способами две трети покупок — исследование
- 10:05 01.02.2024
- Минцифры ведет расследование инцидента со сбоем работы доменной зоны .RU
- 10:00 01.02.2024
- Генсек НАТО Столтенберг номинирован на Нобелевскую премию мира
- 09:32 01.02.2024
- Высокоточные управляемый ракеты GLSDB уже отправлены Украине - Нуланд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать