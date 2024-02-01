70% россиян выступают за запрет деятельности микрофинансовых организаций - опрос

11:05 Источник: Интерфакс

Более двух третей россиян (70%) считают, что в России следует запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Результаты исследования показывают, что чаще всех в пользу такого запрета высказываются сограждане с ежемесячным доходом от 50 000 до 99 999 рублей (77%).

Основной аргумент сторонников запрета МФО сводится к тому, что в данной сфере действуют слишком много мошенников, а деньги взаймы должны выдаваться банками после тщательной проверки потенциального заемщика.

Согласно опросу, против запрета МФО высказываются 6% россиян, чаще всех сограждане до 34 лет (11%), обосновывая свою позицию стремлением обеспечить доступ к займам для всех граждан вне зависимости от их дохода. Почти каждый четвертый (24%) затрудняется определиться со своей позицией по данному вопросу.