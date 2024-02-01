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Большинство поляков хотят защиты приграничных районов Украины средствами ПВО НАТО — опрос

11:20 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство польских граждан выступают за начало переговоров с Североатлантическим альянсом и Украиной о защите силами ПВО НАТО воздушного пространства над территориями Украины, граничащими с Польшей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS по заказу газеты «Речь Посполита».

За то, чтобы польские власти начали такие переговоры, высказались 69,3% опрошенных. По их мнению, такая мера «позволила бы сбивать российские ракеты или дроны, летящие в направлении Польши». 17,6% респондентов выступили против начала таких переговоров, 13,1% признались, что не имеют собственного мнения по данному вопросу.

15 ноября 2022 г. в результате взрыва ракеты, прилетевшей с территории Украины, в районе польского населенного пункта Пшеводув погибли два местных жителя. Польские власти поспешили заявить, что это была российская ракета, однако расследование установило, что инцидент произошел из-за сбившейся с курса ракеты украинской ПВО.

В конце декабря 2023 г. в том же районе было зафиксировано нарушение польских воздушных границ «неизвестным объектом» со стороны Украины. Его обломков на территории Польши обнаружить не удалось, поэтому было решено, что объект сменил курс и вновь улетел в украинское воздушное пространство.

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