Нуланд прибыла в Киев для оценки ситуации с конфликтом Зеленского и Залужного — Гаврилов
12:00 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибыла с визитом в Киев, чтобы оценить ситуацию с конфликтом между украинским лидером Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, но не примирить их. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».
«Не зря Нуланд прилетела, по-видимому, с этим (конфликтом между Зеленским и Залужным — прим. ТАСС) разбираться и выяснить обстановку, а что вообще происходит, чем это все может закончиться. <…> Я думаю, именно разборки. Будут оценивать ситуацию американцы, к чему все это ведет, будут вестись беседы, я думаю, с Залужным, с президентом Зеленским и так далее. Будут даваться рекомендации», — сказал он, отвечая на вопрос о целях визита Нуланд.
Дипломат также полагает, что у Нуланд нет задачи примирить Зеленского и Залужного. «Слишком далеко все зашло, вряд ли будет какое-либо примирение», — добавил он.
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