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Сумма штрафов иноагентов за отсутствие маркировки составила более 1 млрд рублей — РКН

12:20 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор наложил штрафы на иноагентов более чем на 1 млрд рублей за отсутствие маркировки в 2022–2023 годах. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

«В общей сложности Роскомнадзором заблокировано более 4,2 тыс. сайтов и отдельных материалов нежелательных организаций, а на иноагентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов наложены штрафы более 1 млрд 17 млн рублей», — сказал он на форуме «Все для победы!», который проводит Народный фронт в Туле.

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