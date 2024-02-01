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Шольц призвал больше помогать Киеву, но не ожидает конкретных решений на саммите ЕС

12:32 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие страны Евросоюза увеличить военную помощь Украине. По его словам, этому будут посвящены дискуссии на открывающемся саммите сообщества, но конкретных решений на нынешней встрече он не ожидает.

«Кроме того, мы будем активно обсуждать вопрос дальнейшей поддержки Украины, в том числе оружием. Это не то, что будет решаться сегодня, но дискуссия должна начаться срочно. Мы знаем, что запланированной до сих пор конкретной помощи в области вооружений недостаточно», — сказал Шольц по прибытии на саммит.

Он напомнил, что ФРГ выделит в текущем году на военную помощь от 7 млрд до 8 млрд евро, но «для всего ЕС этого недостаточно». «Я думаю, сейчас необходимо, чтобы все сделали больше», — добавил глава правительства.

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