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НОВОСТИ

Израильские власти освободили более 100 ранее задержанных палестинцев — ТВ

13:32 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские власти отпустили на свободу более сотни ранее задержанных палестинцев, в том числе четырех женщин. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По его информации, Израиль «освободил 114 человек, в том числе 4 женщин-заключенных». Указывается, что все эти палестинцы были освобождены через контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом», расположенный на границе еврейского государства с сектором Газа.

Телеканал не уточняет, были ли указанные лица освобождены в рамках каких-либо предварительных договоренностей между сторонами нынешнего конфликта в палестинском анклаве.

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