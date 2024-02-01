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Путин запретил учреждать знаки, внешне или названием похожие на госнаграды — указ

16:32 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведомства, общественные и религиозные организации потеряли право учреждать знаки поощрения, которые внешне или по названию похожи на государственные награды. Указ об изменениях в Положении о государственных наградах подписал президент РФ Владимир Путин.

«Не допускается учреждение или изготовление федеральными органами государственной власти и иными федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, общественными и религиозными объединениями знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами», — говорится в тексте документа.

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