Путин запретил учреждать знаки, внешне или названием похожие на госнаграды — указ
16:32 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ведомства, общественные и религиозные организации потеряли право учреждать знаки поощрения, которые внешне или по названию похожи на государственные награды. Указ об изменениях в Положении о государственных наградах подписал президент РФ Владимир Путин.
«Не допускается учреждение или изготовление федеральными органами государственной власти и иными федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, общественными и религиозными объединениями знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами», — говорится в тексте документа.
НОВОСТИ
- 17:40 01.02.2024
- Лидеры стран ЕС призвали ускорить поставки снарядов и ракет Украине — заявление саммита
- 17:12 01.02.2024
- Алиев назвал тщетными попытки Франции усилить влияние на Южном Кавказе
- 17:00 01.02.2024
- Поставки оружия США Израилю могут быть расценены как геноцид — экс-прокурор МУС
- 16:15 01.02.2024
- «Школа 21» открылась в Ярославле
- 16:12 01.02.2024
- Баку пересмотрит участие в СЕ, если права делегации в ПАСЕ не будут восстановлены — Алиев
- 16:00 01.02.2024
- Премьер Польши заявил, что не понимает поведения президента страны
- 15:32 01.02.2024
- ЕС будет ежегодно переоценивать выплату помощи Украине — Reuters
- 15:12 01.02.2024
- Проблемы российских клиентов в банках Турции связаны с давлением США — Песков
- 15:00 01.02.2024
- Более 500 тыс. человек с начала СВО трудоустроили на российские предприятия ОПК
- 14:32 01.02.2024
- Госдума приняла закон о праве властей регионов запрещать «наливайки»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать