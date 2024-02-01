Алиев назвал тщетными попытки Франции усилить влияние на Южном Кавказе
17:12 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал безрезультатными попытки Франции усилить свое влияние в регионе Южного Кавказа.
«Франция хочет добиться ведущего положения и усиления своего влияния в регионе Южного Кавказа, однако эти ее попытки тщетны», — сказал он, принимая генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.
Алиев также обвинил Париж в деструктивной политике в регионе и геополитических интригах.
«Франция, осуществляя деструктивную политику в регионе, исходит из принципа „подливать бензин в огонь“, проводит политику милитаризации Армении, является инициатором геополитических интриг», — подчеркнул он. Алиев добавил, что Франция проводит антиазербайджанскую политику в различных международных организациях и на парламентском уровне.
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