В ближайшие десятилетия человечеству никуда не деться от газа и нефти - Путин

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человечеству никуда не деться от углеводородной энергетики многие десятилетия, «это медицинский факт». Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на открытии современных кампусов в регионах РФ, в котором принял участие по ВКС.

«Чего бы не говорили про углеводороды, чего бы не говорили о необходимости развивать альтернативные виды энергии, — а это надо делать, и мы в России этим занимаемся и без всякого сомнения будем делать это дальше, — но от углеводородной энергетики <…> в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться», — сказал Путин. Он подчеркнул, что это «медицинский факт».