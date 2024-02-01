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В ближайшие десятилетия человечеству никуда не деться от газа и нефти - Путин

18:10 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человечеству никуда не деться от углеводородной энергетики многие десятилетия, «это медицинский факт». Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на открытии современных кампусов в регионах РФ, в котором принял участие по ВКС.

«Чего бы не говорили про углеводороды, чего бы не говорили о необходимости развивать альтернативные виды энергии, — а это надо делать, и мы в России этим занимаемся и без всякого сомнения будем делать это дальше, — но от углеводородной энергетики <…> в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться», — сказал Путин. Он подчеркнул, что это «медицинский факт».

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