0
0
158
НОВОСТИ

Евросовет решил пересмотреть бюджет с учетом помощи Украине на 50 млрд евро на 4 года

18:00 01.02.2024 Источник: Интерфакс

Европейский совет принял в четверг в Брюсселе постановление о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы с учетом помощи Украине в 50 млрд евро и обозначил условия выделения этих средств Киеву.

В документе сообщается, что на основе ежегодного отчета Еврокомиссии о реализации фонда для Украины Европейский совет будет проводить каждый год обсуждение реализации средств фонда для предоставления рекомендаций.

"При необходимости через два года Европейский совет поручит комиссии внести предложение по пересмотру в контексте нового долгосрочного бюджета", - сказано в постановлении.

При этом объясняется, что "предварительным условием помощи Украине в рамках фонда должно быть то, что Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, а также верховенство закона, гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:37 01.02.2024
Путин и Собянин открыли новый комплекс МГТУ имени Баумана
0
124
18:10 01.02.2024
В ближайшие десятилетия человечеству никуда не деться от газа и нефти - Путин
0
161
17:40 01.02.2024
Лидеры стран ЕС призвали ускорить поставки снарядов и ракет Украине — заявление саммита
0
194
17:12 01.02.2024
Алиев назвал тщетными попытки Франции усилить влияние на Южном Кавказе
0
222
17:00 01.02.2024
Поставки оружия США Израилю могут быть расценены как геноцид — экс-прокурор МУС
0
231
16:32 01.02.2024
Путин запретил учреждать знаки, внешне или названием похожие на госнаграды — указ
0
247
16:15 01.02.2024
«Школа 21» открылась в Ярославле
0
312
16:12 01.02.2024
Баку пересмотрит участие в СЕ, если права делегации в ПАСЕ не будут восстановлены — Алиев
0
264
16:00 01.02.2024
Премьер Польши заявил, что не понимает поведения президента страны
0
315
15:32 01.02.2024
ЕС будет ежегодно переоценивать выплату помощи Украине — Reuters
0
316

Возврат к списку