Евросовет решил пересмотреть бюджет с учетом помощи Украине на 50 млрд евро на 4 года
18:00 01.02.2024 Источник: Интерфакс
Европейский совет принял в четверг в Брюсселе постановление о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы с учетом помощи Украине в 50 млрд евро и обозначил условия выделения этих средств Киеву.
В документе сообщается, что на основе ежегодного отчета Еврокомиссии о реализации фонда для Украины Европейский совет будет проводить каждый год обсуждение реализации средств фонда для предоставления рекомендаций.
"При необходимости через два года Европейский совет поручит комиссии внести предложение по пересмотру в контексте нового долгосрочного бюджета", - сказано в постановлении.
При этом объясняется, что "предварительным условием помощи Украине в рамках фонда должно быть то, что Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, а также верховенство закона, гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам".
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