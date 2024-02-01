Евросовет решил пересмотреть бюджет с учетом помощи Украине на 50 млрд евро на 4 года

18:00 Источник: Интерфакс

Европейский совет принял в четверг в Брюсселе постановление о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы с учетом помощи Украине в 50 млрд евро и обозначил условия выделения этих средств Киеву.

В документе сообщается, что на основе ежегодного отчета Еврокомиссии о реализации фонда для Украины Европейский совет будет проводить каждый год обсуждение реализации средств фонда для предоставления рекомендаций.

"При необходимости через два года Европейский совет поручит комиссии внести предложение по пересмотру в контексте нового долгосрочного бюджета", - сказано в постановлении.

При этом объясняется, что "предварительным условием помощи Украине в рамках фонда должно быть то, что Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, а также верховенство закона, гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам".