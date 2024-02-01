Путин и Собянин открыли новый комплекс МГТУ имени Баумана
18:37 01.02.2024
В Москве открыт новый комплекс Московского государственного технического университета имени Баумана. В церемонии участвовали президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы с большим воодушевлением восприняли ваши поручения по созданию нового научно-исследовательского кампуса «Бауманки», потому что это легендарный вуз с огромным прошлым и колоссальным потенциалом для всей страны, - заявил, обращаясь к президенту глава города. - Вместе с правительством Российской Федерации мы определили проект, состоящий из 14 новых зданий общей мощностью 170 тыс. кв. м. Чтобы понять масштаб – это половина всего, что было построено в «Бауманке» за все десятилетия. И сегодня мы открываем два корпуса».
Сегодня открылся исследовательский центр, который будет заниматься ракетно-космическими технологиями, ранее был введен ряд корпусов, среди которых инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем, центр биомедицинских систем, многофункциональный научно-образовательный корпус, в котором сосредоточено больше 20 научных лабораторий, дворец технологий. При этом рядом с университетом открылась станция «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро, построен специальный пешеходный мост от этой станции к кампусам «Бауманки».
Собянин также пригласил Путина на открытие остальных новых корпусов университета 1 сентября.
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