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НОВОСТИ

Раньше отношения Армении в оборонной сфере приходились на РФ, теперь этого не может быть - Пашинян

19:43 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян полагает, что в силу ряда причин Россия не может быть ключевым партнером республики в оборонной и военно-технической сферах. Такое мнение он выразил в интервью Общественному радио страны.

«Нам нужно понять, с кем мы реально можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения. Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», — заявил глава правительства.

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