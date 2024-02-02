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НОВОСТИ

КНДР запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья

10:32 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего западного побережья. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

По их информации, ракеты были выпущены около 13:00 по местному времени (07:00 мск). Число ракет не уточняется.

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