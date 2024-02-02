КНДР запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья
10:32 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего западного побережья. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
По их информации, ракеты были выпущены около 13:00 по местному времени (07:00 мск). Число ракет не уточняется.
НОВОСТИ
- 10:20 02.02.2024
- Жители покидают Херсон из-за ВСУ - Сальдо
- 10:05 02.02.2024
- В ГД предложили поднять призывной возраст до 50 лет для получивших гражданство
- 10:00 02.02.2024
- Директор ЦРУ предупреждал Зеленского, что США знают о его коррумпированности — Херш
- 09:32 02.02.2024
- Трамп опережает Хейли в ее родном штате Южная Каролина на 26 процентных пунктов — опрос
- 09:20 02.02.2024
- Британия не присоединится к ударам США по проиранским силам на Ближнем Востоке — министр
- 09:05 02.02.2024
- Залужный дал понять Зеленскому, что ситуация на поле боя вряд ли станет лучше — WP
- 09:00 02.02.2024
- РФ и Турция активно ищут компромиссы для устранения проблем с банковскими операциями — ТПП
- 21:50 01.02.2024
- Минобороны Израиля отчиталось по количеству убитых и раненых боевиков
- 20:45 01.02.2024
- На Канарах складывается сложная ситуация с нелегальной миграцией
- 20:15 01.02.2024
- Путин считает, что Германия на сегодняшний день уничтожает свой автопром
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать