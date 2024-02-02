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Модернизация ядерного арсенала США идет по графику — Минэнерго

11:00 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Модернизация американского ядерного арсенала идет в соответствии с графиком и нужными темпами. Об этом заявила в четверг руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.

«Только за последний год НУЯБ поставило министерству обороны более 200 модернизированных вооружений. Ни у кого не должно быть сомнений — НУЯБ проводит модернизацию нашего арсенала в соответствии с графиком и нужными темпами», — подчеркнула Хруби, выступая на ежегодной конференции по вопросам ядерного сдерживания в Вашингтоне.

Вместе с тем она выразила мнение, что американскому ядерному военному комплексу необходимо «оживить старую инфраструктуру и поспевать за развитием технологий». «Крайне важно восстановить нашу национальную ядерную инфраструктуру, развернутую в основном во время [реализации] проекта „Манхэттен“ [по созданию ядерного оружия в 1940-х годах] и после Второй мировой войны, чтобы создать современную, полностью боеспособную структуру, которая была бы гибкой и устойчивой на протяжении ближайших 50 лет или более», — сказала Хруби.

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