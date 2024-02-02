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В российский GigaChat и западный ChatGPT заложены разные картины мира — Мишустин

11:05 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В российский GigaChat и западный ChatGPT заложены фактически разные картины мира. Об этом в ходе пленарной сессии форума Digital Almaty 2024 сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных и отражает специфику страны происхождения. Так, в „мозгах“ российского GigaChat и западного ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое „хорошо“, а что такое „плохо“. И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли — например, в науку, медицину, промышленность — важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам. И мы это учитываем», — сказал премьер-министр.

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