В российский GigaChat и западный ChatGPT заложены разные картины мира — Мишустин
11:05 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В российский GigaChat и западный ChatGPT заложены фактически разные картины мира. Об этом в ходе пленарной сессии форума Digital Almaty 2024 сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных и отражает специфику страны происхождения. Так, в „мозгах“ российского GigaChat и западного ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое „хорошо“, а что такое „плохо“. И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли — например, в науку, медицину, промышленность — важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам. И мы это учитываем», — сказал премьер-министр.
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