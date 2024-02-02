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НОВОСТИ

Деньги ЕС пойдут на поддержку обанкротившегося украинского государства — Орбан

11:20 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не возражала на саммите Евросоюза в Брюсселе против выделения Украине 50 млрд евро, потому что эти деньги пойдут не на закупку вооружений, а на поддержку обанкротившегося украинского государства, чтобы оно полностью не развалилось. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что решение предоставить Украине из бюджета ЕС 50 млрд евро в течение четырех лет «не противоречит позиции Венгрии в поддержку мира», в соответствии с которой она не поставляет оружие украинской армии и предлагает немедленно прекратить военные действия. По словам Орбана, эти средства пойдут «не на вооружения, а на обеспечение обанкротившегося украинского государства, чтобы оно не рухнуло».

Премьер отметил, что, по мнению ряда западных экспертов, «экономика Украины подключена к аппарату искусственной вентиляции легких». «Если бы Евросоюз и Соединенные Штаты не предоставляли ей помощь, то на Украине не было бы ни зарплат, ни пенсий, ни работающих учреждений и лавочку надо было бы закрывать», — сказал Орбан.

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