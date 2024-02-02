Рост ВВП РФ по итогам 2023 г. может превысить среднемировые значения — Мишустин
11:32 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам прошлого года может составить около 3,5-4%, это выше среднемирового значения и значений европейских стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.
«В условиях санкционного давления, реального давления, по итогам прошлого года, по предварительным оценкам, рост [ВВП] составил 3,5%, возможно, это будет чуть больше, — до 4%. Это выше среднемирового значения развитых стран и в Европе, если судить по оценкам Всемирного банка, опубликованным в январе», — сказал председатель правительства России.
Он добавил, что у РФ хорошие показатели и по промышленному производству, особенно обрабатывающему, и по строительству. «На рекордно низком уровне находится безработица», — указал также Мишустин.
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