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НОВОСТИ

Помощи ЕС недостаточно для достижения Киевом своих целей — El País

12:00 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакет помощи от Евросоюза в размере 50 млрд евро является важным шагом для поддержки Киева, однако только лишь этих денег будет недостаточно для достижения Украиной своих целей. Такое мнение озвучено в статье испанской газеты El País.

По ее версии, российская армия превосходит ВСУ во всех областях, государственный долг Украины стремительно растет, а в США республиканцы и демократы, похоже, далеки от достижения соглашения по продолжению поддержки Киева. Издание уточняет, что без Вашингтона у Украины нет шансов противостоять РФ. В этой связи сейчас опасения Киева сосредоточены на том, что произойдет в США.

1 февраля лидеры 27 стран ЕС решили выделить из бюджета сообщества на финансовую поддержку Украины 50 млрд евро в течение четырех лет. Они согласились с предложением Венгрии и установили механизм контроля за расходованием денег. Через год Брюссель вернется к обсуждению этого вопроса, а через два намеревается пересмотреть объем помощи Киеву.

Администрация США почти четыре месяца назад направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной.

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