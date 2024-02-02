Украине нужна новая мобилизация для ротации военнослужащих — Кличко
12:05 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украине нужна новая мобилизация, это позволит провести ротацию личного состава вооруженных сил на передовой. Такое мнение выразил мэр Киева Виталий Кличко в интервью французскому журналу Le Point.
«Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат на линии фронта», — сказал мэр.
По его словам, пока мобилизованы 100 тыс. киевлян, мужчин и женщин. Из бюджета столицы выделены около 7 млрд гривен (примерно 170 млн евро) «для поддержки армии» Украины.
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