В ходе реформ спецслужб Польша планирует усилить контрразведку
12:20 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ходе проводимых в настоящее время реформ польских спецслужб планируется усиление контрразведки и восстановление местных отделений Агентства внутренней безопасности. Об этом в интервью газете «Речь Посполита» сообщил министр-координатор по делам спецслужб Томаш Семоняк.
Проводимые реформы «означают видимые действия, такие как, например, восстановление местных отделений Агентства внутренней безопасности, укрепление контрразведки и действия, о которых мы не будем сообщать, но которые будут в разных областях укреплять безопасность», сказал он.
По словам министра-координатора, нововведения начнутся после того, как в конце марта завершится проводимая в настоящее время проверка в спецслужбах.
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