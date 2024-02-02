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НОВОСТИ

В ходе реформ спецслужб Польша планирует усилить контрразведку

12:20 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В ходе проводимых в настоящее время реформ польских спецслужб планируется усиление контрразведки и восстановление местных отделений Агентства внутренней безопасности. Об этом в интервью газете «Речь Посполита» сообщил министр-координатор по делам спецслужб Томаш Семоняк.

Проводимые реформы «означают видимые действия, такие как, например, восстановление местных отделений Агентства внутренней безопасности, укрепление контрразведки и действия, о которых мы не будем сообщать, но которые будут в разных областях укреплять безопасность», сказал он.

По словам министра-координатора, нововведения начнутся после того, как в конце марта завершится проводимая в настоящее время проверка в спецслужбах.

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