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Около 8,5 млн иностранных туристов посетили Россию в 2023 году

12:32 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поток иностранных туристов в Россию в 2023 году вырос на 3,5% по сравнению с 2022 годом — до 8,5 млн человек. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ РФ.

«Вчера появилась первая статистика пограничников, по въезду (за 2023 год — прим. ТАСС) у нас получилось 8,5 млн иностранных туристов. Рост по сравнению в 2022 годом маленький — 3,5%, но все же он есть», — сказал Кондратьев в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму.

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