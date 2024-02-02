Боррель «отодвинул» украинский конфликт на второе место после ближневосточного
13:00 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в связи с ударами по торговым судам в Красном море «отодвинул» конфликт на Украине на второе место по значению для ЕС, назвав конфликт на Ближнем Востоке главным противостоянием сегодняшнего дня, которое стало «опасным для европейской бизнес-модели».
«Сейчас продолжается российская война на Украине, которая подчеркнула важность сотрудничества и коллективных действий. <…> Последствия это войны ощущаются далеко за пределами Европы. Однако сегодня самая горячая точка, самая опасная — это Ближний Восток и то, что там происходит. Взрывоопасный ландшафт на Ближнем Востоке отбрасывает тень на мировую стабильность и процветание. Это открытый шрам на коже Земли», — сказал он, открывая форум ЕС — АСЕАН в Брюсселе на уровне глав МИД.
Боррель выразил особую озабоченность тем, что происходит в Красном море, где «ведущие мировые транспортные компании перенаправляют свои суда вокруг мыса Доброй Надежды, что в результате удлиняет торговые маршруты между Европой и Азией на 10 дней и почти 6 тысяч километров». «Это большая проблема для нашей бизнес-модели, безопасности поставок и свободы навигации», — сказал глава дипслужбы ЕС.
Он напомнил, что Евросоюз намерен 19 февраля запустить собственную военно-морскую операцию «Аспидес» в Красном море, которая «будет исключительно оборонительной, направленной на защиту морских судов и не предполагает никаких наземных атак».
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