ВСУ за месяц потеряли 23 тыс. военных и свыше 3 тыс. единиц вооружения, заявил Шойгу

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший месяц потеряли свыше 23 тыс. человек убитыми и раненными, уничтожено более 3 тыс. единиц вооружения противника, в том числе танки Leopard, пусковые установки HIMARS и Patriot, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными. Уничтожено более трех тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS», — сказал Шойгу в ходе вступительного слова на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.