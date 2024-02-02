Минтруд хочет получить доступ к налоговой тайне россиян - СМИ
13:32 02.02.2024 Источник: Известия
Правда, чем больше людей и организаций имеет доступ к данным, тем выше риски их утечки, предупреждают специалисты по кибербезопасности. Известия
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